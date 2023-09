Nazionale U21 | Baldanzi | “Possiamo toglierci belle soddisfazioni”

(Di martedì 5 settembre 2023) La stellina dellaUnder 21, Tommaso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’inizio del nuovo ciclio degli azzurrini, con il nuovo tecnico Carmine Nunziata, Ecco le parole del trequartista dell’Empoli: “Il mister può dare tanto, è un allenatore forte, i numeri parlano per lui. E’ vice campione del mondo con l’Under 20, ci sono tanti giocatori forti. Io penso di poter aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo, che è l’Europeo, siamo un gruppo forte e citogliere. Abbiamo due partite importanti che valgono per le qualificazioni e vogliamo fare bene per poi proseguire”. Ed ancora: “E’ stato un cammino fantastico, nessuno si aspettava questo da noi. Siamo riusciti ad arrivare fino in fondo, sono stato orgoglioso di come è andata. Dispiace perché ...

Un atteggiamento che ovviamente non è piaciuto a Michael Reiziger , tecnico dell', né al CT ... ma successivamente ha ricevuto la chiamata dallaattraverso Nigel de Jong, uno degli ...Chiari gli obiettivi della nuova Under 21: 'Cercare di far fare esperienza ai ragazzi per farli giocare inA e, ovviamente, qualificarci all'Europeo Under 21. In questi anni ho trovato dei ..."Abbiamo due obiettivi: il primo è far fare esperienza ai ragazzi per dargli la possibilità di giocare inmaggiore, il secondo è quello di qualificarci agli Europei. I giovani sono il ...

KAYODE, Convocato per la 1^ volta in Nazionale U21 Firenze Viola

Sono otto i calciatori della Salernitana che nei prossimi giorni saranno impegnati con le rispettive nazionali: Ochoa ... Lorenzo Pirola (Italia U21) - venerdì 8 settembre contro la Lettonia U21 e ...Georgia-Gibilterra scenderanno in campo alle 18:00 di mercoledì 5 settembre e sarà una gara importante per la qualificazione all'europeo: il pronostico ...