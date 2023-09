Nazionale | Locatelli | “Spalletti ci ha emozionato | è una gioia indossare l’azzurro”

(Di martedì 5 settembre 2023) Ritorna tra i convocati Manuel: il centrocampista della Juventus infatti, non era stato convocato inda Mancini, nonostante la vittoria dell’Europeo, da più di un anno e mezzo, con l’ultima gara in azzurro datata giugno 2022. Con, ecco che lo juventino ha subito trovato la convocazione, ed ha così parlato in conferenza stampa: “Tornare qui è sempre un onore, è unae un privilegioquesta maglia. C’è un mister nuovo, tutti noi abbiamo voglia di conoscerlo, c’è molta energia e molto entusiasmo. Abbiamo due partite da affrontare molto importanti, siamo tutti molto carichi”. E ancora: “Misterha toccato un argomento importante parlando di attaccamento alla maglia. Quando lo ha detto ci hatutti. Mancini? Va ...

Nazionale, parla Locatelli: "C'è molto entusiasmo, siamo carichi" - Sportmediaset Sport Mediaset

