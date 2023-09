Napoli rione Traiano | Anche la droga rosa tra i sequestri

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 5 settembre 2023)Triano: Carabinieri della compagnia Bagnoli hanno setacciato e sequestrato, i responsabili Un servizio a largo raggio per i carabinieri della compagnia di Bagnoli che hanno setacciato le strade del. Rinvenuta – all’interno di un muro perimetrale di un complesso residenziale di via Catone – una busta con all’interno 337 grammi di hashish, 300 grammi di marijuana, 84 grammi di cocaina e 11 grammi di “tusi” (quella chiamata “la cocaina”). Nella bustala somma di 540 euro.Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo volte ad individuare i responsabili. Nota Stampa Comando Provinciale Carabinieri diLascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da ...