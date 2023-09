, Lindstrom: 'Venire aè stata una buona scelta' Lindstrom e il suo arrivo asu un interesse del Liverpool nei suoi confronti: ' C'era anche il Liverpool su di me, ...Lindstrom ha poi svelato un: ' Su di me c'era anche il Liverpool e per un tifoso dei ... per questo ho scelto. Sono in uno dei migliori club al mondo e mi è stato garantito che avrò ...... Gravina non poteva scegliere meglio " - ha spiegato l'agente del calciatore del. Giuffredi: ... raccontando diversi. "Li ho conosciuti quando erano ancora ai margini del grande calcio ...

Napoli, retroscena Lindstrom: ha detto no a un'altra offerta Calciomercato.com

Il Napoli, con un comunicato pubblicato attraverso il proprio profilo X ufficiale, ha chiarito la situazione legata al rinnovo di Kvaratskhelia Il Napoli, con un comunicato pubblicato attraverso il pr ...L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna a parlare del mancato acquisto di Gabri Veiga: "Lo spagnolo sarebbe stato preso anche dopo la decisione di restare in azzurro ...