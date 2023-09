Napoli | Lobotka | «Sarà difficile difendere lo scudetto»

(Di martedì 5 settembre 2023) Stanislav, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Slovacchia della sua esperienza in azzurro Stanislav, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Slovacchia della sua esperienza in azzurro. PAROLE – «L’anno scorso nessuno si aspettava che vincessimo lo. Ora la pressione è maggiore. Molte squadre si sono rafforzate, quindidifenderlo. Sconfitta con la Lazio? Soprattutto nel secondo tempo hanno saputo leggerci molto bene. La Lazio è una squadra di qualità ed è molto brava in contropiede. Abbiamo un nuovo allenatore questa stagione, ci vuole tempo per abituarsi alle novità. Giochiamo in modo leggermente diverso rispetto al precedente allenatore. Ogni ...

