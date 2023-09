Napoli | Lobotka | '40 milioni? Io mi valuterei 5 Non capisco certe cifre'

(Di martedì 5 settembre 2023) Il centrocampista delStanislavha parlato a Forbes: "Se valgo 40? Non lo so... micinque. Tuttavia, il...

In un'intervista rilasciata a Forbes , il centrocampista delStanislavha analizzato gli aspetti economici del suo futuro, a partire dalla sua valutazione: ' 40 milioni Personalmente mi valuterei cinque milioni, ma probabilmente il presidente mi ...La rivista di economia statunitense Forbes ha intervistato il centrocampista del CalcioStanislav. Lo slovacco ha raccontato le emozioni vissute i giorni dello storico terzo Scudetto e non solo. Stanislav, intervista alla rivista statunitense Forbes: 'Quando ...Così Stanislavha parlato delnel corso di una conferenza stampa tenuta nel ritiro della nazionale slovacca. 'Abbiamo un nuovo allenatore in questa stagione, ci vuole tempo per ...

Napoli, Lobotka a Forbes: "Scudetto incredibile, a Udine quasi mi strappavano le gambe..." TUTTO mercato WEB

Stanislav Lobotka è uno dei punti cardine del centrocampo del Napoli. Lo slovacco è stato tra i protagonisti della vittoria dello Scudetto nella scorsa stagione ed è titolarissimo anche con il nuovo ...Stanislav Lobotka nel corso dell'intervista che ha rilasciato a Forbes ha svelato anche alcuni dettagli inediti sulle modalità di pagamento del Napoli.