Napoli | litiga con una vicina e le dà fuoco | arrestato 53enne

(Di martedì 5 settembre 2023) La donna ha riportato ustioni diffuse sul corpo, trasportata presso ospedale Cardarelli Cosparge una donna e la sua macchina con liquido infiammabile e poi appicca il. E’ accaduto in via de Gasperi a Quarto,ungià noto alle forze dell’ordine. All’origine della tragedia una lite condominiale al termine della quale l’uomo avrebbe cosparso di liquido infiammabile la 48enne e poi la sua auto, appiccando un incendio verosimilmente con un accendino. A intervenire i Carabinieri che hannol’uomo per tentato omicidio, aggravato per futili motivi. La donna ha riportato ustioni diffuse sul corpo, trasportata presso ospedale Cardarelli di, in attesa prognosi. L’è in caserma. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...