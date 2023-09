Napoli | litiga con la vicina di casa e le dà fuoco | arrestato 53enne di Quarto

La donna ha riportato ustioni diffuse sul corpo, trasportata presso ospedale Cardarelli di, in attesa prognosi. L'arrestato è in caserma....in caduta libera malgrado le prestazioni siano decorose anche contro avversari di rango come... A Monza, i blucerchiati tornano dopo 23 […] Navigazione articoli Genova,con il ...PINEIRO 6:un po' con il ferro, ma è quello che più di tutti prova a dar fastidio alla ... BOGDANOVIC 5,5: il giocatore diesce dalla panchina e con le sue bombe da distanza siderale prova ...

Litiga con una vicina e le dà fuoco, arrestato 53enne nel napoletano Adnkronos

Cosparge una donna e la sua macchina con liquido infiammabile e poi appicca il fuoco. E’ accaduto in via de Gasperi a Quarto, Napoli. Arrestato un 53enne già noto alle forze dell’ordine. All’origine ...La donna ha riportato ustioni diffuse sul corpo, trasportata presso ospedale Cardarelli di Napoli, la prognosi resta ancora riservata. L'arrestato è in caserma.