Napoli | dà fuoco alla vicina dopo una lite condominiale

(Di martedì 5 settembre 2023) É accaduto a Quarto, in provincia di, la vittima ha riportato ustioni su almeno il 50 per cento del corpo Un uomo di 53 anni ha datosuadi casa,averle gettato la benzina addosso. Ci sarebbe unabase del folle gesto: la donna avrebbe coperto con un lenzuolo fuori dal balcone il box del 53enne, che ha reagito aggredendo la 48enne nel cortile del condominio e poi le ha dato, insiemesua auto. La donna è stata trasportata all’ospedale Cardarelli dicon ustioni riportate su almeno il 50 per cento del corpo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri. L’accusa a cui dovrà rispondere è di tentato omicidio, aggravato da futili ...

Dà fuoco alla vicina di casa con la benzina per un parcheggio, 48enne grave a Quarto Fanpage.it

