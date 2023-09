Napoli | che fine ha fatto Natan? Garcia crede nel ragazzo?

Leggi su 11contro11

(Di martedì 5 settembre 2023)è arrivato acome erede di Kim, ma c’è un piccolo dilemma: connon ha totalizzato nemmeno una presenza in campo. Cosa si cela dietro il mancato utilizzo del brasiliano da parte del tecnico francese? Il mistero di, zero presenze con ildiQuella diè da considerare l’ennesima scommessa delper provare a sostituire Kim nella formazione partenopea. Tra i tanti nomi, che in estate erano spuntati sotto la lente dei partenopei, il brasiliano è stata la scelta definitiva di De Laurentiis. Manon l’ha mai utilizzato: zero presenze, zero minuti in campo e nemmeno da subentrato. Gli viene preferita l’esperienza di Juan Jesus, che comunque ha un ottimo rendimento, ma ha pur sempre 32 ...