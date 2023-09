Myrta Merlino | il bellissimo risveglio per lei | non se l’aspettava proprio

Pomeriggio Cinque, dopo oltre un decennio, ha cambiato guida. Terminata l'epoca di Barbara d'Urso, è cominciata quella di. Lunedì 4 settembre 2023 l'esordio al timone del programma di Canale Cinque della giornalista campana, ex volto di La7 (per anni ha orchestrato lo studio del talk show L'aria che tira ). ...Barbara D'Urso è pronta a iniziare una nuova vita . Mentreha ormai preso ufficialmente il suo posto a Pomeriggio Cinque , la conduttrice ha deciso di trasferirsi all'estero, almeno per un po'. Destinazione Londra: sarà questa la sua nuova casa .L ex conduttrice di La7 ha voluto salutare in diretta la collega che per oltre dieci anni ha condotto il programma Mediaset. Al suo debutto a Pomeriggio 5ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Barbara D Urso. Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione. Ciao, Barbara. Grazie , ha ...

Myrta Merlino, Pomeriggio 5 apre con omaggio a Barbara D'Urso. Subito polemiche social Adnkronos

La nuova edizione con condotta dalla giornalista ex volto di La7 conquista più share di quella del 2022 con Barbara D’Urso, e regge il confronto con l’Estate in diretta ...Myrta Merlino debutta a canale 5: bene ma non benissimo Un doveroso saluto all’ex padrona di casa, una scaletta confusa e continui paragoni. Una prima puntata buona ma fortemente… Leggi ...