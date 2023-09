Myrta Merlino | cambio dopo il debutto Chi verrà sostituito

(Di martedì 5 settembre 2023) Il nuovo "Pomeriggio 5" guidato daè partito in quarta. Ottimi ascolti per la trasmissione Mediaset e concorrenza sbaragliata. Ma l'esordio della trasmissione che fu guidata da Barbara d'Urso è stata segnata anche da una decisione a sorpresa che nessuno si aspettava. Secondo il sito di Davide Maggio che svela l'anticipazione, i vertici Mediaset avrebbero deciso di sostituire il regista della trasmissione, Ermanno Corbella, fedelissimo di. E chissà cosa dirà proprio la conduttrice, così legata a Corbella e che, qualche tempo fa, si era lasciata andare a un esplicito: "“Meno male che c'è lui, senza sarei persa!”. Cosa succederà adesso?

Leggi Anche Al via 'Pomeriggio Cinque' condotto daLeggi Anchee Bianca Berlinguer insieme sui social: 'Attenti a quelle due!'...che spiega che il professionista è stato sostituito in quanto i vertici di Cologno Monzese non hanno per niente apprezzato il lavoro che ha svolto nel giorno dell'esordio di. E pensare ...e Bianca Berlinguer Vergognosi insulti per questa foto - Guarda

Myrta Merlino e il messaggio per Barbara D'Urso a Pomeriggio 5: «Voglio ringraziare la donna che per 15 anni h ilmessaggero.it

Ermanno Corbella è stato il regista di Pomeriggio5 per una sola puntata. Mediaset ha deciso di sostituirlo a meno di 24 ore dal debutto. Era stata Myrta Merlino, che con lui aveva lavorato a L’aria ...Il nuovo Pomeriggio 5 non convince tutti. In effetti la sfida di Pier Silvio Berlusconi di rivoluzionare un format che era in piedi da 15 anni è apparsa da subito un po' azzardata ...