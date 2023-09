Myanmar | Aung San Suu Kyi sta male | militari negano visita medica

(Di martedì 5 settembre 2023) (Adnkronos) – La leader didetenuta,San Suu Kyi, stae le richieste di un medico che potesserla urgentemente sono state respinte. Lo riferisce il figlio minore del Premio Nobel per la pace, Kim Aris, appellandosi alla giunta militare di rivedere una posizione che definisce ''insensibile e crudele''. Una fonte vicina al governo ombra birmano afferma che la leader estromessa nel 2021, 78 anni, ''non riesce a mangiare, si sente stordita e vomita''. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Naypyidaw: Mantan pemimpin sipil de facto Myanmar yang digulingkan militer, Aung San Suu Kyi, dikabarkan jatuh sakit, kata seorang sumber dan pemerintah bayangan pada Selasa, 5 September 2023. Disebut ...