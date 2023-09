Musicista ucciso | funerali con Piantedosi e Sangiuliano

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 5 settembre 2023) A Napoli domani sono attese centinaia di persone per l'estremo saluto a Giovanbattista Cutolo, il24ennecon tre coltellate, in piazza Municipio all'alba del 31 agosto da un 17enne per un scooter parcheggiato male. Domani alle 15, nella chiesa del Gesù Nuovo, nell'omonima piazza si celebreranno i. A presiedere il rito funebre l'arcivescovo partenopeo, monsignor Domenico Battaglia. Dopo la telefonata della premier Giorgia Meloni alla mamma di Giovanbattista, domani sono attesi in basilica i ministri degli Interni, Matteoe della Cultura, Gennarooltre a esponenti delle istituzioni, del mondo associativo e della musica. La mamma: "Deve essere un evento storico" GiòGiò, come veniva affettuosamente chiamato da amici e parenti, suonava il corno nell'orchestra ...