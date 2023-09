Muore a 14 anni dopo aver mangiato “la patatina più piccante al mondo” per una sfida su TikTok

Leggi su tpi

(Di martedì 5 settembre 2023) Un ragazzino di 14del Massachusetts è mortopreso parte a unache spopola su, “One Chip Challenge”, che consiste nel mangiare lapiùale resistere il più a lungo possibile senza bere o ingerire altro per cercar sollievo. Benché non ci sia ancora l’ufficialità che a causare il suo decesso sia stato lo snack speziato, la famiglia si dice certa che le cose siano andate effettivamente così. Lo riportano i media locali, incluso il New York Post. La challenge circola da diversi mesi sue preoccupa non poco i genitori: malori, nausee, svenimenti, problemi respiratori si sono già verificati in diverse occasioni con le patatine prodotte da Paqui, e ora ci sarebbe scappato il primo ...