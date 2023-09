(Di martedì 5 settembre 2023) Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Maggioranza e governo ine divisi anche su Mps. Tra chi vuole accelerare il processo di privatizzazione per far cassa e chi smentisce e frena, nel mentre il titolo della banca, che per una quota variabile tra il 25% e il 30% è quotato in borsa, subisce contraccolpi. Ho presentato una interrogazione al governo per chiedere chiarezza da parte dell’esecutivo”. Così Eleonora Evi, deputata dell’Alleanza Verdi e Sinistra e e co-portavoce nazionale di Europa Verde.“Il governo italiano – chiede – intende rispettare gli accordi presi con la Commissione europea che aveva dato luce verde agli aiuti di stato per il piano di salvataggio della banca per poi rientrare in un processo di privatizzazione? O vuole uno scontro con Bruxelles in una fase in cui anche su altri fronti come la messa a terra del Pnrr, sarebbero da evitare tensioni?”. “Di ...

Mps: Evi (Avs), 'governo in confusione, presentata interrogazione' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Maggioranza e governo in confusione e divisi anche su Mps. Tra chi vuole accelerare il processo di privatizzazione per far cassa e chi smentisce e frena, nel mentre il tito ...