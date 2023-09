MotoGP | Paolo Simoncelli sull’incidente di Bagnaia | “È stato fortunato | favorito dalla caduta di Bastianini”

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023) Una scena thriller quella a cui abbiamo assistito domenica nel primo giro del GP di Catalunya di. Prima ladi Enea, che ha coinvolto a centro gruppo almeno altri tre motociclisti, poi, una curva dopo, il volo di Francesco, colpito successivamente da Binder. Tutto è bene quel che finisce bene, visto che i due atleti italiani se la sono cavata molto meglio del previsto, senza gravi infortuni, ma abbiamo vissuto fantasmi del passato. Come non pensare a Marco? L’intervento del padrenel suo consueto blog post weekend è da brividi. “Fortunatamente é andata bene e mando un abbraccio a entrambi di pronta guarigione. Sappiamo tutti che dove c’è velocità c’è pericolo ma il motociclismo è passione e non la puoi fermare”. E ...