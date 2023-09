MotoGP | Marquez | “A Misano sempre fatto gare buone | sarà un’altra occasione”

(Di martedì 5 settembre 2023) Il pilota della Honda, Marc, ha parlato in vista del Gran Premio didi San Marino. Ecco le sue parole: “gara,per continuare a lavorare.è un circuito un po’ diverso dall’Austria e da Barcellona, quindi continuare qui il nostro lavoro con i test è importante per i dati. Personalmente hodellein passato a, quindi vedremo qualela situazione dopo la prima sessione. Lunedì abbiamo anche un test interessante in programma, l’ultimo test della stagione prima di dare il massimo per la fine dell’anno, quindi dobbiamo sfruttarlo al meglio”. Così invece il suo compagno di box, Joan Mir: “Ovviamente l’obiettivo è fare meglio qui a ...

...che si sta adottando in questa occasione Horner ha citato i tanti infortuni visti in, facendo riferimento - pur senza nominarlo - all'ormai famigerato caso che ha riguardato Marc. ' ...Però il calvario di Marcha insegnato che un pilota deve dare tempo al proprio corpo di recuperare: le radiografie hanno escluso qualsiasi tipo di frattura […] e forse per esorcizzare ...

MotoGP | Marquez pensa di rompere con Honda Ecco gli indizi Motorsport.com - IT

Sono diversi mesi che Marc Marquez misura molto le sue parole affinché nessuno possa accusarlo in futuro di essere stato bugiardo. Nelle ultime settimane, la domanda che più volte gli è stata posta da ...GP San Marino e della Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez così come i suoi colleghi della MotoGP torna subito in pista e lo farà al Misano World Circuit Marco Simoncelli, ...