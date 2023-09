Mostra Venezia 2023 | Mr Rain | “Il cinema è uno dei miei sogni” – Video

(Di martedì 5 settembre 2023) (Adnkronos) – Mrospite alladeldiper la presentazione di ‘A voce Nuda’, un corto diretto dal 29enne Mattia Lobosco, presentato da One More Pictures e Raie realizzato con la collaborazione della Polizia di Stato sul tema del ‘sextortion’. La colonna sonora scelta è proprio ‘Supereroi’ di Mr, il brano con cui l’artista si è classificato terzo a Sanremo. “Il? È senz’altro uno dei. Mi piacerebbe girare un corto, un film. Sicuramente sì, è uno dei, mi piacerebbe partecipare più attivamente. Chissà, vediamo”, dice all’Adnkronos Mr. “La cosa che mi ha spinto a sposare in ...

approfondimentodel Cinema di, oggi Enea di Pietro Castellitto. DIRETTA GLI APPUNTAMENTI DI NABA In occasione dellaInternazionale del Cinema di, NABA ha partecipato ...... Woody Allen e Luc Besson di presentare i loro film alladi', ha scritto Mentana sui social. Quindi il giornalista ha continuato, proponendo dei parallelismi: 'Come era stato vietato ...Leggi anche2023, Mr Rain: "Il cinema è nei miei progetti, mi piacerebbe girare un film" 'Il cinema È senz'altro uno dei miei sogni. Mi piacerebbe girare un corto, un film. ...

Comunicato Stampa: Inaugurata mostra “Venezia: dal primo Lazzaretto al controllo delle pandemie1423 – 2023” Giornale di Brescia

(Adnkronos) – Mr Rain ospite alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 per la presentazione di ‘A voce Nuda’, un corto diretto dal 29enne Mattia Lobosco, presentato da One More Pictures e Rai Cinema e ...Life is not a competition, but I’m winning, presentato alla Mostra del cinema di Venezia, parla del tema delicato delle atlete trans.