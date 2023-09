Mostra Cinema Venezia 2023 | il grido di Holland | “Europa fortezza che si autodistruggerà”

(Di martedì 5 settembre 2023) La regista chiede un minuto di silenzio per i migranti morti in“L’– il continente della libertà, dei diritti umani e della democrazia – rischia di scomparire se continua a perseverare nelle sue scelte di oggi: diventerà unadove la gente verrà uccisa da noi stessi”. Ha usato toni apocalittici la 74enne regista polacca Agnieszkadurante la presentazione di “Zielona granica (Il confine verde)”, in concorso alladeldi, “un film con un’etica politica” che denuncia la Polonia che respinge i rifugiati provenienti dal Medio Oriente e dall’Africa e che al tempo stesso protegge gli ucraini in fuga dalla guerra russa. “I pericoli dell’oscurantismo, della violenza, dell’oppressione, del totalitarismo ...

AGI/Vista - Michela Persico al Lido di Venezia per ladelcon un look casual, per lei mini t - shirt bianca che scopre l'ombelico e blue jeans.77 anni e uno stile senza età ›deldi Venezia 2023: senza Hollywood, sul red carpet sfilano i look Made in Italy Da Kathryn Bigelow a Jane Campion, uniformi vincenti Cosa deve ...Pensato e scritto magistralmente, il film è un vero e proprio pugno nello stomaco dello spettatore e prenota fin d'ora un posto nel palmarès della 80esimadeldi Venezia. Movieplayer.it ...

Picierno, giuste proteste contro Mostra Cinema Venezia - Agri UE Agenzia ANSA

Quinto titolo italiano in gara è ambientato a Roma. Molti applausi per “Green border” sui clandestini in Polonia. Il video commento di Cristina Battocletti ...(Adnkronos) – “Il cinema È senz’altro uno dei miei sogni. Mi piacerebbe girare un corto, un film. Sicuramente sì, è uno dei miei sogni, mi piacerebbe partecipare più attivamente. Chissà, vediamo”. Lo ...