Mostra Cinema Venezia 2023 | è il giorno di Pietro Castellitto e Holland

(Di martedì 5 settembre 2023), 5 set. - (Adnkronos) - Alladeldioggi, martedì 5 settembre, sarà in gara un nuovo film italiano., a tre anni dal debutto con la sua opera prima ('I predatori'), presenterà 'Enea', che l'attore e regista ha definito "un gangster movie senza la parte gangster". In concorso anche la regista polacca Agnieszkacon 'Zielona granica (Il confine verde)', ambientato tra rifugiati provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa, "intrappolati" al confine tra Bielorussia e Polonia. Tra i film fuori concorso 'Ryuichi Sakamoto - Opus', film concerto sull'ultima esibizione del grande musicista giapponese, e 'Hit Man' di Richard Linklater, racconto sul killer professionista piu? richiesto di New Orleans.