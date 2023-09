(Di martedì 5 settembre 2023) (Adnkronos) – Alladeldioggi, martedì 5 settembre, sarà in gara un nuovo film italiano., a tre anni dal debutto con la sua opera prima ('I predatori'), presenterà 'Enea', che l'attore e regista ha definito "un gangster movie senza la parte gangster". In concorso anche la regista polacca Agnieszkacon 'Zielona granica (Il confine verde)', ambientato tra rifugiati provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa, "intrappolati" al confine tra Bielorussia e Polonia. Tra i film fuori concorso 'Ryuichi Sakamoto – Opus', film concerto sull'ultima esibizione del grande musicista giapponese, e 'Hit Man' di Richard Linklater, racconto sul killer professionista piu? richiesto di New Orleans. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo ...

Proseguono gli eventi promossi dall'Università Cattolica al Lido, in occasione dell'edizione 2023 delladeldi Venezia. Questo pomeriggio alle 14 l'Annual Seminar in Gender Equality and Inclusivity in the Film Industry, ospitato dalla Biennale di Venezia presso l'Hotel Excelsior, includerà ...Woody Allen è arrivato sabato 2 settembre a Venezia per partecipare alladel. L'87enne regista di New York ha presentato ieri fuori Concorso 'Coup de Chance', il cinquantesimo film della sua carriera. Allen è al Lido con la moglie, l'attrice sudcoreana Soon - ..."Il tempo esiste ed è tiranno" ci dice Claudia Gerini al termine della nostra intervista alladeldi Venezia, scherzando sulle idee sviluppate nel libro del fisico Carlo Rovelli a cui L'ordine del tempo di Liliana Cavani si ispira. La Gerini è tra le protagoniste del film ora ...

Mostra Cinema Venezia 2023, è il giorno di Pietro Castellitto e Holland La Gazzetta del Mezzogiorno

È arrivata in sordina alla Mostra del Cinema di Venezia 2023, ma sul red carpet ha fatto faville. Kasia Smutniak in un look stile maschile, con tanto di black tie, era la più chic sul tappeto rosso di ...Dopo i primi giorni della 80esima Mostra del Cinema di Venezia, i film già visti, in concorso per il Leone d’Oro, confermano il pluralismo dei generi e la propensione dei registi a raccontare epoche ...