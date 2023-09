Mostra Cinema Venezia 2023 | è il giorno di Pietro Castellitto e Holland

(Di martedì 5 settembre 2023) Tra i film fuori concorso 'Ryuichi Sakamoto - Opus' e 'Hit Man' di Richard Linklater Alladeldioggi, martedì 5 settembre, sarà in gara un nuovo film italiano., a tre anni dal debutto con la sua opera prima (‘I predatori’), presenterà ‘Enea’, che l’attore e regista ha definito “un gangster movie senza la parte gangster”. In concorso anche la regista polacca Agnieszkacon ‘Zielona granica (Il confine verde)’, ambientato tra rifugiati provenienti dal Medio Oriente e dall’Africa, “intrappolati” al confine tra Bielorussia e Polonia. Tra i film fuori concorso ‘Ryuichi Sakamoto – Opus’, film concerto sull’ultima esibizione del grande musicista giapponese, e ‘Hit Man’ di Richard Linklater, racconto sul killer professionista piu? richiesto di ...

... The Killer, la recensione del film di David Fincher FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanentideldi Venezia 2023, le pagelle ai look sul red carpet Bagno di folla ...È il giorno del regista italiano più giovane della compagine italiana a caccia del Leone. A 31 anni e al suo secondo film Pietro Castellitto debutta in concorso con Enea , storia di un'amicizia ...Nella sesta serata delladeldi Venezia 80 è stato presentato il film "Priscilla" di Sofia Coppola. Vincitrice del Leone d'oro nel 2010 con "Somewhere", la regista torna in concorso nel 2023 con il film che ...

Mostra del Cinema di Venezia 2023, oggi Pietro Castellitto. DIRETTA Sky Tg24

Naïma, gruppo di profumerie che unisce storiche famiglie di imprenditori, è presente sul territorio italiano con una rete di oltre 275 punti vendita distribuiti capillarmente su tutta la penisola.(Adnkronos) – Alla Mostra del Cinema di Venezia oggi, martedì 5 settembre, sarà in gara un nuovo film italiano. Pietro Castellitto, a tre anni dal debutto con la sua opera prima (‘I predatori’), prese ...