Morti sospette | l' ordine del silenzio Ustica | bomba del sopravvissuto | chi è quest' uomo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) "Ci è stato dato l'delassoluto". Dopo Giuliano Amato, torna a parlare della strage dianche Giuseppe Dioguardi, militare di lungo corso che quella notte di fine giugno del 1980 aveva appena 19 anni era in servizio nella sala operativa della Prima regione aerea a Milano. Raggiunto dall'agenzia Ansa, l'ex maresciallo dell'aeronautica ribadisce quanto già detto nel 2013, forte delle conferme arrivate dall'ex premier sabato in una intervista-a Repubblica: Senza più il "nullaosta di sicurezza", il 62enne sostiene che "i documenti dell'epoca ci sono ancora, bisognerebbe solo saperli cercare nel modo corretto". Il Dc9 dell'Itavia è stato davvero abbattuto "per sbaglio" da un missile sganciato da un caccia francese che aveva come obiettivo il leader libico Muammar Gheddafi? "Quella notte ...