Morte di Valeria Fioravanti | 2 errori medici La perizia | “Meningite scambiata per emicrania e lombalgia””

(Di martedì 5 settembre 2023) Duesono costati la vita ad una ragazza di 27 anni a Roma. Due diagnosi errate effettuate in due diversi Pronto Soccorso della Capitale. Una grave forma diè stataper mal di testa e lombosciatalgia. È quanto emerge dalla consulenza medico-legale disposta dalla Procura nell’ambito dell’indagine che vede indagati treper ladi, lo scorso 10 gennaio scorso.per mal di testa eSecondo scritto dai consulenti del pm la malattia che uccise la ragazza non venne riconosciuta. Non si eseguirono gli esami specifici nonostante il quadro clinico suggerisse di verificare se la paziente fosse affetta da ...

Un drammatico errore che è costato la vita alla giovane e che vede ora indagati per omicidio colposo tre medici dei pronto soccorso dove si era recata nei giorni precedenti lamentando forti ... È quanto emerge dalla consulenza medico - legale disposta dalla Procura nell'ambito dell'indagine che vede indagati per omicidio colposo tre medici in relazione alla morte di Valeria Fioravanti

La perizia del medico legale ha confermato quello che i genitori di Valeria Fioravanti, mamma 27enne morta lo scorso gennaio, hanno sempre pensato e denunciato. Non era mal di testa o mal di schiena,.La vicenda che ha portato alla prematura morte di Valeria Fioravanti comincia il 25 dicembre 2022 e si conclude in poco più di due settimane: "(In quei giorni, ndr) fu tutto folle – ricorda la madre ...