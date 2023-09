Mondiali rugby maschile 2023 in tv | dove e come vederli in streaming | la programmazione

Leggi su sportface

(Di martedì 5 settembre 2023) Tutto pronto per imaschili di, in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia: ecco lae tutte le informazioni per seguirli in diretta tv e. Le 20 squadre partecipanti sono pronte a darsi battaglia nella lunga corsa verso il titolo iridato che toccherà nove città francesi, con il gran finale previsto a Parigi. Presente anche l’Italia di Kieran Crowley, che proverà a farsi spazio tra le migliori squadre del mondo. Di seguito, latv giorno per giorno della Coppa del Mondodi(in continuo aggiornamento).E TV – Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse su Rai Due e sui canali di Sky Sport, che seguirà ...