Mondiali di basket | il sogno dell’Italia resta nel cassetto | gli Usa dominano gli azzurri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) Ilazzurrochiuso nel, sepolto sotto una tonnellata di buoni tiri costruiti e sbagliati nei primi due quarti di fronte alla nazionale più forte del globo. L’Italdice addio al Mondiale ai quarti di finale contro gli Usa, come da pronostico. Le dimensioni del k.o. fotografano come gli uomini di Gianmarco Pozzecco non siano riusciti mai a impensierire il Dream Team: finisce 100-63 dopo un primo quarto accettabile al quale sono seguiti dieci minuti di dominio statunitense per il +24 dell’intervallo e una seconda metà di partita senza storia. Gli Stati Uniti hanno giocato una partita solida, ma senza far nulla di eccezionale in attacco quando l’hanno spaccata in due. La strada l’ha spianata l’Italia stessa con percentuali al tiro insufficienti (23/75 dal campo, appena il 18% da 3) per provare ...