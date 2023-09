Mondiali basket | Italia-Usa 63-100

(Di martedì 5 settembre 2023) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti travolgono l’100-63 nel match valido per i quarti di finale deidi2023. Gli Usa volano, così, in semifinale. seriea24.it: Notizie dal Calciono - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Roma, 5 set. La Nazionale italiana die' stata sconfitta 100 - 63 dagli Stati Uniti (24 - 14, 46 - 24, 83 - 44) nei quarti di finale deidi. Gli Stati Uniti affronteranno in semifinale la vincente di Germania - Lettonia in programma domani. Decisivi i 24 punti di Bridges e i 18 di Haliburton. Inutili i 18 punti di ...Si esprime cosi' il coach della Nazionale italiana di, Gianmarco Pozzecco, al termine della ... Datome: Fa male' C'è grosso dispiacere in casa azzurra dopo la sconfitta aidell'...Nel match dei quarti di finale dei, in scena nelle Filippine, in Giappone e in Indonesia, ... Gli Usa oggi, dopo l'inaspettato ko contro la Lituania, hanno ritrovato il loro, confermando ...

Italia-Usa 63-100, azzurri eliminati dai Mondiali di basket la Repubblica

L'Italia non è riuscita nell'impresa di battere gli USA ai quarti di finale dei Mondiali 2023 di basket. La nostra Nazionale è tornata tra le migliori otto compagini del Pianeta dopo 25 anni di assenz ...La Lituania è stata fantastica ma non ho visto la prima partita dei quarti di finale, credo che la Serbia sia stata brillante. Nell'area dell'ex Jugoslavia c'è stato un grande basket per molto tempo e ...