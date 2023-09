Mondiale F1 | nessun team ha violato le regole del budget

(Di martedì 5 settembre 2023) Nella stagione 2022 tutte le squadre hanno rispetto il limite di spesa Ilcap 2022 è stato rispettato da tutti idi Formula 1. Lo annuncia la Fia (Federazione internazionale dell’automobile) con una nota ufficiale. Il tetto ai costi era fissato a 140 milioni di dollari, al netto dei ritocchi per l’inflazione degli imprevisti legati a incidenti e costi dei ricambi, e comprendeva tra le voci di spesa i costi del personale, le spese per la costruzione e lo sviluppo della monoposto. “La Fia conferma che la sua divisione che controlla il tetto ai costi ha completato la revisione della documentazione presentata da ciascunche ha partecipato aldi F1 del 2022 con riferimento all’intero anno 2022 -si legge nel comunicato-. La FIA Cost Cap Administration ha rilasciato certificati di conformità a ...

"La Fia conferma che la sua divisione che controlla il tetto ai costi ha completato la revisione della documentazione presentata da ciascun team che ha partecipato aldi F1 del 2022 con ......guerra dell'informazione che pesa in modo decisivo su così tanti eventi epocali a livello...giornale chiamato 'The National News' è mai nato. Ma erriamo nel concludere che il progetto ......guerra dell'informazione che pesa in modo decisivo su così tanti eventi epocali a livello...giornale chiamato 'The National News' è mai nato. Ma erriamo nel concludere che il progetto ...

Mondiale F1, nessun team ha violato regole budget cap: il verdetto Adnkronos

Il budget cap 2022 è stato rispettato da tutti i team di Formula 1. Lo annuncia la Fia (Federazione internazionale dell’automobile) con una nota ufficiale. Il tetto ai costi era fissato a 140 milioni ...Le accuse dell’ex c.t. dell’Olanda: «Quando si vedono alcuni calciatori argentini andare oltre il limite senza essere puniti allora io penso che sia stato tutto premeditato» ...