Monaco | blitz di Greenpeace al Salone dell' auto durante la visita di Scholz

(Di martedì 5 settembre 2023) Altrodialdi, in Germania.ladel cancelliere tedesco, Olaf, allo stand BMW gli attivisti hanno mostrato in segno di protesta alcuni ...

Altrodi Greenpeace al Salone dell'auto di, in Germania. Durante la visita del cancelliere tedesco, Olaf Scholz, allo stand BMW gli attivisti hanno mostrato in segno di protesta alcuni ...Lo stand Opel nell'area fieristica del Salone diera tutto per lei, la Experimental , concept che traccia il futuro (stilistico e non solo) ... Anche perché, alla gamma del, andrà ad ...Tra le anteprime del Salone di2023, che ha aperto oggi i battenti alla stampa e da domani sarà aperto anche al pubblico, c'... Il nuovo logo Opelilluminato è in bella vista sull'anteriore, ...

Monaco, blitz di Greenpeace al Salone dell'auto durante la visita di ... Agenzia ANSA

Altro blitz di Greenpeace al Salone dell'auto di Monaco, in Germania. Durante la visita del cancelliere tedesco, Olaf Scholz, allo stand BMW gli attivisti hanno mostrato in segno di protesta alcuni ...Il Cancelliere federale tedesco, Olaf Scholz e il Primo Ministro bavarese, Markus Söder, hanno visitato oggi lo stand Opel durante la tradizionale tornata ...