“Mio nipote | dentro e fuori dalla comunità per la droga | ma non è servito Suo padre un buono”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 5 settembre 2023) Bottanuco. All’indomani della tragedia Bottanuco è stretto nel silenzio attorno alla famiglia Corna, dopo che il77enne Paolo ha ferito a morte con tre coltellate il figlio 54enne Gianbattista, al culmine dell’ennesima lite scoppiata domenica sera (3 settembre). Tanti in paese li conoscevano, ma pochi se la sentono di parlare. “Ai fedeli ho raccomandato di non giudicare, ma di limitarsi a pregare”, taglia corto il parroco don Corrado Capitanio. “Ogni parola rischia di essere superflua – gli fa eco il sindaco Rossano Pirola -. È una vicenda che tocca nel profondo l’intera, anche per l’epilogo imprevisto e doloroso che lascia attoniti. Conosco bene il signor Corna, sono convinto che si è già pentito e che se potesse riavvolgere il nastro degli eventi lo farebbe subito. L’esasperazione porta anche a questo, ma è una brava persona. Anche suo ...