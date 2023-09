Milano | uomo accoltellato al viso | è in gravi condizioni

commenta Undi nazionalità egiziana di 25 anni, con precedenti è stato accoltellato martedì pomeriggio a. L'è stato colpito con fendenti al viso e alla schiena ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Carlo. Il fatto è avvenuto in un quartiere multietnico spesso al centro di ...... per quell'individuo che "non è un ragazzo" ma unpericoloso e assassino. Mi pare di cogliere ... Pensate che i giovani della Barriera di Torino, di San Siro, o dei quartieri (...accoltellato a. Grave in ospedale . Indagini sull'aggressione .accoltellato a. L'aggressione, secondo quanto riferito dalle testate locali, è avvenuto attorno alle 18.30. ...

Milano, uomo accoltellato al viso e alla schiena: ricoverato in gravi condizioni Sky Tg24

Un uomo, probabilmente straniero, è stato accoltellato questo pomeriggio a Milano. Il ferito, colpito con fendenti al viso e alla schiena, è stato ricoverato in codice ...Un uomo di nazionalità egiziana di 25 anni, con precedenti è stato accoltellato martedì pomeriggio a Milano. L'uomo è stato colpito con fendenti al viso e alla schiena ed è stato ricoverato in codice ...