Milan | via alla missione Inter | Pioli ritrova il gruppo | numero ridotto

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 settembre 2023) Ilsi trova in testaclassifica a punteggio pieno insieme all’, prossima avversaria in campionato sabato 16 settembre alle ore 18.00.ha perso molti Nazionali ma oggi chi è rimasto ha dato inizio ai lavori in vista del derby. Di seguito le ultime di Sky Sport RIPRESA – Ildi Stefanoha conquistato tre vittorie in altrettante partite in questo avvio di campionato, proprio come l’di Simone Inzaghi. E subito dopo la sosta ci sarà il derby. Proprio in vista della stracittadina la squadra rossonera, priva di tantissimi Nazionali, ha ripreso gli allenamenti aello.ha lavorato con soli nove giocatori, in attesa dire poi ilal completo: la ...