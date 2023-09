Luciano, ex dirigente della Juventus, ha parlato nel suo editoriale per Libero delle favorite per il campionato di Serie A Luciano, ex dirigente della Juventus, ha parlato nel suo editoriale per Libero delle favorite per la Serie A. ...Sulavevamo avanzato l'interrogativo dell'amalgama. Dobbiamo dire che Pioli ci ha smentito perché il rodaggio dei nuovi è durato ben poco. Mentre prima nell'area avversaria arrivava Leao con le ...Delle battistrada l'unica a destare qualche perplessità era ilper i tanti cambi effettuati e quindi per una amalgama difficile da trovare. Pioli ha però stupito tutti e in breve tempo ha ...

Milan, Moggi: “Pioli ci ha smentito. Rodaggio dei nuovi è durato ben poco” Pianeta Milan

Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, ha detto la sua sulla compagine allenata da mister Rudi Garcia."Osimhen fuori fase e difesa lacunosa: il Napoli si è perso". Sulle pagine di Libero, come ogni martedì, Luciano Moggi analizza i principali temi del campionato ...