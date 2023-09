... in particolare Rrahmani e Juan Jesus a pasticciare in occasione delladi Luis Alberto, tanto ...e Inter danno invece l'impressione di essere più compatte e anche più competitive sia di ...La Roma viene battuta dal, Roma che difensivamente non ha svolto la miglior prestazione. A ... I biancocelesti vincono 2 - 1 al Maradona, la rete di Kamada e ladi tacco di Luis Alberto ...... diventando persino il protagonista di un documentario ( "Made in" ) a lui dedicato e diretto ... interamente dedicata alladi Arlecchino. A sfilare in passerella, lunghi abiti da sera , ...

Milan, magia di Theo Hernandez contro il Torino: il gol del mese di agosto Pianeta Milan

Il giocatore ex Stoke City e Bologna, però, sarebbe stato vicinissimo a vestire la maglia di Juventus e Milan. A confermarlo è stato suo fratello Danijel Arnautovic, che gli fa anche da agente. Il ...Chiara Ferragni con la sua maglietta della squadra di calcio Borussia Dortmund ha destato qualche perplessità. L'imprenditrice digitale, infatti, nelle sue Instagram stories ha ...