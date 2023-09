In un'intervista rilasciata a Globoesporte ,ha raccontato i suoi trascorsi in Italia, soffermandosi sulla scelta di allenare l' Inter dopo un lungo passato al: ' Avevo un bel rapporto con Massimo Moratti , anche familiare. E ..., ex dirigente tra le altre di Inter ,e PSG , ha concesso una lunga intervista a Globoesporte in cui ha toccato vari temi. Iniziando dal passato in Italia: 'Mi piaceva come andavano le ...Io ho lasciato ilproprio per via di quel disaccordo" In una intervista rilasciata a Globoesporte,ha parlato del suo passato ale della sua esperienza sulla panchina dell'Inter. ...

Milan, Leonardo: “Galliani il più grande dirigente nel calcio. Sull’Inter…” Pianeta Milan

L'ex rossonero Leonardo ha svelato alcuni retroscena legati al suo addio al Milan e al suo rapporto col presidente Berlusconi.L'ex calciatore e dirigente ha rilasciato una lunga intervista ed ha svelato alcuni retroscena della sua carriera.