Iniziando dal passato in Italia: 'Mi piaceva come andavano le cose al, il passaggio è stato per via del mio rapporto con. Mi ha detto di iniziare a partecipare ai suoi incontri, di ...... Leonardo ha parlato del suo passato ale della sua esperienza sulla panchina dell'Inter. Di seguito le sue parole.- "Mi piaceva come andavano ...... senza dimenticare l'arrivo daldi De Ketelaere chiamato al riscatto dopo la scorsa stagione. ... In entrata invece, gli oltre 40 milioni di euro spesi dasi sono trasformati ...

Milan, Galliani: “Derby Non vi dico per chi tifo. Colombo brianzolo doc” Pianeta Milan

Le parole di Adriano Galliani sul Monza: «L’anno scorso abbiamo fatto tanti punti contro le grandi, che hanno imparato a conoscerci» In occasione di un evento all’Hyatt Centric Milano, Adriano ...L'ex calciatore e dirigente ha rilasciato una lunga intervista ed ha svelato alcuni retroscena della sua carriera.