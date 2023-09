Migranti | in Ue +28% di richieste d’asilo Germania | Francia e Spagna in testa | ma ad accumulare casi pendenti è soprattutto l’Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) In Italia gli arrivi divia mare sono 115 mila (dati del Viminale al 5 settembre 2023), a un passo dai 119 mila registrati nel 2017 e ormai in linea con il 2016, anno record che contò 181.436 sbarchi. Ma non è tutto. I primi sei mesi di quell’anno segnarono anche il record didi asilo ai Paesi Ue, con 633.184 domande presentate tra gennaio e giugno. Da allora non si è più superato il mezzo milione, fino a quest’anno. Nei primi sei mesi del 2023 sono state infatti 519.414 le domande presentate nei Paesi Ue, il 28 per cento in più rispetto all’anno scorso. Secondo l’Agenzia europea per l’asilo (Euaa) potrebbero superare il milione entro la fine dell’anno, come accaduto solo nel 2015 e 2016 sotto la spinta della crisi siriana. Ma se nella prima metà del 2023, riporta l’Agenzia europea della Guardia di Frontiera e Costiera (Frontex), ...