Il sindaco di Montecatini Luca Baroncini, in accordo con il prefetto, afferma che l'accoglienza deinegli alberghi cittadini è temporanea e che bisogna trovare una soluzione più idonea al contesto produttivo ed ...Amnesty International ha duramente criticato il trasferimento deinella mega chiatta, ... Sembra che sino ad oggi le sistemazioni erano tutte in incon un costo di alcuni miliardi ogni ...Almeno 41sono stati arrestati al Roosevelt Hotel di New York da quando la città ha trasformato l'exstorico dell'era del proibizionismo in un rifugio per richiedenti asilo lo scorso maggio. La ...

Migranti in albergo a Montecatini: il sindaco "senza poteri" LA NAZIONE

Il sindaco di Montecatini Luca Baroncini, in accordo con il prefetto, afferma che l'accoglienza dei migranti negli alberghi cittadini è temporanea e che bisogna trovare una soluzione più idonea al con ...Almeno 41 migranti sono stati arrestati al Roosevelt Hotel di New York da quando la città ha trasformato l'ex albergo storico dell'era del proibizionismo in un rifugio per richiedenti asilo lo scorso ...