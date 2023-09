Migranti | aumento del 28% delle richieste d' asilo in Europa

Nel Modenese infatti le strutture sono ormai sature ed il flusso deiè in: 680 sono quelli giunti in territorio emiliano dall'inizio di luglio. Da una parte, c'è la necessità di ...L'agenzia sottolinea che a causa di questomolti Paesi europei "sono sotto pressione nel trattare le domande" e che il numero di fascicoli in attesa di decisione è aumentato del 34% rispetto ...AGI - Il numero diche hanno presentato domanda di asilo nell'UE è aumentato del 28% nella prima metà di quest'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo i dati ufficiali. Tra gennaio e la ...

Migranti Frontex nei prossimi anni aumento significativo dei flussi Stranieri in Italia

Sono almeno 3 i motivi che porteranno a un aumento degli arrivi di migranti in Europa secondo Frontex. Nel documento di analisi del fenomeno… Leggi ...Le domande di asilo registrate nei paesi dell'Unione europea e in Norvegia e in Svizzera nella prima metà del 2023 sono aumentate del 28% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ha ...