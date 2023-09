Meteo | previsioni oggi e domani | Italia divisa in due tra sole e temporali

(Di martedì 5 settembre 2023) Caldo con l'anticiclone Bacco al Centro-Nord, pia e vento fresco al Sude caldo al Centro-Nord fino a metà settembre con l’anticiclone Bacco,e vento fresco al Sud con temperature sotto la media del periodo per buona parte di questa settimana. Queste le ultime. Lorenzo Tedici,rologo de iL.it, conferma infatti un’in 2 per almeno 4-5 giorni. L’anticiclone africano Bacco farà salire di nuovo le temperature da giovedì in poi dopo i 35°C di Firenze ed Alghero, i 33 gradi di Roma e i 30 di Milano raggiunti domenica. L’estate continuerà infino al 15 settembre, a meno di clamorose sorprese, e anche al Sud arriverà il solleone da venerdì 8 in poi: in seguito, ...

Genova . Un vasto anticiclone prende possesso dell'intera Europa fino alle latitudini settentrionali. Fase stabile e piuttosto calda durante il giorno per settembre.Tendenza per Venerdì, 08 Settembre 2023: Leper venerdì includono sereno in Riviera Ligure, nuvole sparse con ampie schiarite sulle pianure lombarde e piemontesi, nuvole sparse con ampie ...L'allertadella protezione civile per la Puglia ha durata fino alle 20. Si fa riferimento a 'venti forti con raffiche di burrasca o burrasca forte dai quadranti settentrionali sull'intero territorio ...

Previsioni per domani, mercoledì 6 settembre: ad iniziali condizioni di tempo per lo più soleggiato (fatta salva la presenza di nubi orografiche a ridosso dei settori montuosi), seguirà il passaggio ...