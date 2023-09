Metalcoat acquisisce Plalam di Ascoli Piceno | assorbirà anche tutti i dipendenti

Leggi su bergamonews

(Di martedì 5 settembre 2023) Bergamo.si è aggiudicata la gara di acquisizione, emessa dal Tribunale di Milano, del ramo d’azienda e delle relative linee produttive diad, nella zona industriale di Campolungo. L’azienda, operativa da oltre 50 anni, rappresenta uno dei principali produttori nel panorama globale del coil-coating. Lo stabilimento si estende su una superficie di 110.000 m2 (di cui 60.000 m2 coperti), con due linee produttive di elettrozincatura e verniciatura. Quest’ultima possiede una capacità produttiva di 40.000 t/anno per i laminati in alluminio e di 120.000 t/anno per quelli in acciaio zincato al carbonio e in acciaio inossidabile. La gamma di coil preverniciati realizzati nello stabilimento dipuò arrivare a una larghezza di 1.500 mm, con spessori da ...