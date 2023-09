Mercato svincolati | occasione Murillo per la SSC Napoli? Ha già giocato con Juan Jesus all’Inter

Calciomercato, calciatori: la lista Per chi avesse, ovviamente, ancora posti disponibili in lista e desiderio di puntellare l'organico investendo nell'ingaggio dei giocatori rimasti senza ...Commenta per primo Ilha lasciato parecchi buchi per la Sampdoria , lacune che la dirigenza doriana sta valutando di colmare ricorrendo aldegli. Nella lista dei giocatori senza contratto ci sono in particolare due nomi stuzzicanti, e si tratta di due ex Bologna. Parliamo di Roberto Soriano e Nicola Sansone , due ...Commenta per primo Caccia all'attaccante per la Sampdoria , dopo i dubbi su Santi Mina . Il club blucerchiato sta cercando una punta neldegli, e l'elenco continua ad arricchirsi di nomi. Oltre ai profili già citati più volte, come ad esempio Galabinov o Stefano Okaka, da qualche giorno trapelano da Corte ...

Mercato svincolati: i possibili affari per il vice-Bradaric tuttosalernitana.com

Il mercato del Milan potrebbe non essere ancora concluso. Intermediari hanno proposto a Furlani e compagnia due nuovi nomi.La Sampdoria finita la sessione di calciomercato continua a cercare l'attaccante tra gli svincolati, Legrottaglie pensa a Moussa Marega... Finita la sessione ...