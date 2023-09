Mercato italiano - La Top 3 per alimentazione di agosto - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di martedì 5 settembre 2023) Dopo aver approfondito la classifica delle dieci auto più vendute in Italia nel mese di2023, analizziamo l'andamento delle immatricolazioni in base alle principali alimentazioni. Exploit per le elettriche. Lo scorso mese ha visto un nuovo boom di immatricolazioni per le auto a batteria: con un +76,8%, salgono dal 3,2% al 5% del. Numeri positivi anche le le ibride plug-in, con un +22,8% e una quota salita dal 3,8% al 4,1%. Si arresta, invece, la crescita per le ibride non ricaricabili: adsegnano un -1,3%, che porta la penetrazione a scendere dal 39% al 34,2%. Tra le alimentazioni tradizionali, le auto a benzina, grazie a un +25,4%, salgono dal 26,7% al 29,7% del, mentre tornano a crescere le diesel, con registrazioni in miglioramento del 5,5% e una penetrazione che, però, scende dal 18,1% ...