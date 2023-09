Meloni | Rotondi non lascia spazi | “È lei la vera erede della DC”

Leggi su notizie

(Di martedì 5 settembre 2023) Gianfranco, figura eclettica e rocambolesca del centro post-democristiano italiano, si esprime sulla leadership di Giorgia, definendola l’unicagloriosa DC. Altro che progetti politici estemporanei, come quello che vede impegnato l’ex premier Matteo Renzi per le prossime elezioni europee. “L’ho sempre detto: il blocco sociale che si sentiva rappresentato dal fascismo, poi dalla Dc e poi ancora da Berlusconi, ha trovato inla sua nuova referente”, dice. La sostanza delle sue parole, rite al quotidiano Il Foglio, è semplice quanto chiara: non Renzi o Calenda, ma èlaleader del centro. Per questo è arrivato il momento di un partito unico che comprenda ...