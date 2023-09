Meloni a cena con ministri e parlamentari di FdI | partito e governo uniti un anno dopo le elezioni

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 5 settembre 2023) La premier Giorgiaquesta sera sarà acondi Fratelli d’Italia. Un incontro organizzato dai gruppi di Camera e Senato e fissato per ritrovarsi in vista della ripresa dei lavori d’aula. Il presidente del Consiglio ha confermato la sua presenza, alla vigilia di un altro incontro con tutta la maggioranza che si terrà domani pomeriggio a Palazzo Chigi per avviare il confronto sulla manovra e su altri temi fondamentali della prossima azione die il: crescita di consensi e stabilità diL’incontro di stasera anticipa la ripresa dei lavori di Camera e Senato. Tra un mese e mezzo si celebrerà il primo “comple” dell’Esecutivo, natola vittoria alle ...