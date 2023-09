(Di martedì 5 settembre 2023) NEW YORK (Stati Uniti) - Daniilsi è qualificato ai quarti di finale degli US Open . Dopo il successo ottenuto contro l'australiano Álex de Miñaur, il tennista russo è tornato nel proprio ...

NEW YORK (Stati Uniti) - Daniilsi è qualificato ai quarti di finale degli US Open . Dopo il successo ottenuto contro l'australiano Álex de Miñaur, il tennista russo è tornato nel proprio hotel per studiare il successivo ...Fritz, il giocatore con più partite vinte sul duro nel 2023 insieme a Daniil, si è messo ... La 33enne Cirstea è la veradel torneo. Ha eliminato al secondo turno Elena Rybakina e ...... che completa un parterre stellare nella parte alta (sfiderà Alcaraz , e ci sonoe Rublev )... Chiudiamo non tanto con ladel giorno, quanto del torneo. Sorana Cirstea , che 14 anni ...

Medvedev a sorpresa: "Uso un sistema illegale per vedere i miei avversari" Corriere dello Sport

NEW YORK (Stati Uniti) - Daniil Medvedev si è qualificato ai quarti di finale degli US Open. Dopo il successo ottenuto contro l'australiano Álex de Miñaur, il tennista russo è tornato nel proprio ...Gli US Open hanno perso anche la seconda finalista della scorsa edizione. Sconfitta all'ultimo atto un anno fa da Iga Swiatek (WTA 1), pure uscita di scena, Ons Jabeur (5) è stata sorpresa abbastanza ...