(Di martedì 5 settembre 2023) AGI - Unora vuoto madi. Circa 30 mila euro in contanti, banconote sciolte o in mazzette legate e protette da involucri di cellophane. Sono le prime evidenze della vasta operazione congiunta di polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza scattata stamane nel complesso di edilizia popolare del Parco Verde die nelle località limitrofe. Un controllo straordinario ad alto impatto che, per la prima volta, viene svolto in contemporanea da oltre 400delle forze dell'ordine.

Maxi blitz in un appartamento adibito a piazza di spaccio, 400 uomini setacciano Caivano

