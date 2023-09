Maxi blitz della polizia in città | 400 uomini impegnati

(Di martedì 5 settembre 2023)da partenella, finita nel mirino delle polemiche e critiche in questi ultimi giorni, sono 400 glifino ad ora Una importante operazione, quella che porta la firma delle forze dell’ordine, nelle prime ore del mattino a Caivano (provincia di Napoli). Un vero e proprioche è stato effettuato all’alba e che sta vedendo come protagonisti 400nelladel capoluogo campano, tornata al centro delle cronache per un orribile episodio di violenza sessuale che ha visto come vittime due ragazze minorenni. Una operazione che ha preso il nome di “Alto Impatto“.(Ansa Foto) Notizie.comInsieme alla ...

Un impegno non solo a parole ma concreto. Dopo la promessa del premier Giorgia Meloni di una lotta senza tregua contro la criminalità organizzata e ogni forma di illegalità, lo Stato ha deciso di far ...AGI - Un appartamento ora vuoto ma adibito a piazza di spaccio . Circa 30 mila euro in contanti, banconote sciolte o in mazzette legate e protette da involucri di cellophane. Sono le prime evidenze ...Fin dalle prime luci dell'alba è in corso una vasta operazione di polizia, carabinieri e guardia di finanza nel quartiere "Parco Verde" di Caivano e nelle località limitrofe, in provincia di Napoli. ...

Maxi blitz in un appartamento adibito a piazza di spaccio, 400 uomini setacciano Caivano AGI - Agenzia Italia

Il max blitz arriva a pochi giorni dalla visita a Caivano della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che aveva risposto all’appello di don Patriciello dopo la terribile storia delle cuginette ...NAPOLI – Blitz dalle prime luci dell’alba a Caivano. Una vasta operazione di carabinieri, polizia e Guardia di Finanza nel quartiere ‘Parco Verde’ di Caivano, in provincia di Napoli, e nelle località ...