Maxi blitz al Parco Verde di Caivano dopo la visita di Meloni | 400 uomini in azione

(Di martedì 5 settembre 2023) L’obiettivo è riportare la legalità nella degradata zona deldi, un grosso agglomerato urbano nell’area Nord della provincia di Napoli che,il quasi totale oblio di Scampia, è diventata una delle più grandi piazze di spaccio di droga in Europa. La premier Giorgia, alo scorso 31 agosto, aveva promesso che si sarebbero “visti presto i frutti della sua”. In un luogo dove “si è consumato il fallimento dello Stato”, aveva spiegato ai giornalisti che era lì “per riportare la presenza autorevole dello Stato” perché “in Italia non possono esserci zone franche” assicurando cheera un tema “centrale nell’agenda di governo” annunciando che tutti i ministri sarebbero venuti a farvi. ...

Ildi oggi delle forze dell'ordine, con 400 uomini impegnati, nel Parco Verde di Caivano è solo l'... Laoperazione iniziata questa mattina all'alba - per la quale ringrazio tutte le Forze ...' Oggi è iniziata l'operazione di bonifica del Parco Verde di Caivano. Laoperazione iniziata questa mattina all'alba - per la quale ringrazio tutte le Forze dell'Ordine coinvolte - è solo l'inizio di quel lungo percorso che il Governo si è impegnato a portare avanti ...AGI -a Caivano: 400 uomini stanno setacciando il Parco Verde dall'alba di stamattina. Un appartamento ora vuoto ma adibito a piazza di spaccio . Circa 30 mila euro in contanti, banconote sciolte ...

Caivano, maxi blitz al Parco Verde con 400 uomini. Piantedosi: “No a zone franche” Sky Tg24

Il blitz di oggi delle forze dell'ordine, con 400 uomini impegnati, nel Parco Verde di Caivano è solo l'inizio. Parola di Giorgia Meloni, che sui social ha commentato l'operazione in cui sono stati ...Un ordigno esplosivo improvvisato (IED), 150 proiettili da guerra per mitra ak47, circa 50mila euro in contanti e due armi sceniche. È quanto hanno rinvenuto le forze dell’ordine all’interno di un ...